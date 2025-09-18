Лавров: Уиткофф однозначно нацелен на поиск баланса интересов

Глава МИД РФ обратил внимание на заявления министра финансов США Скотта Бессента, призывающего европейские делегации разработать совместную повестку санкций против России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Cпецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф однозначно придерживается позиции в необходимости поиска баланса интересов в отношениях с российской стороной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Он обратил внимание на заявления министра финансов США Скотта Бессента, призывающего европейские делегации разработать совместную повестку санкций против России, у которого "налицо убежденность в том, что нужно Россию наказывать и убежденность в том, что он может брать на себя полномочия не только министра финансов".

"Да, министр финансов США, наверное, важная фигура, но и вице-президент, и государственный секретарь, специальные представители, хотя специальные представители бывают разные, - отметил Лавров. - Вот есть Стивен Уиткофф, который однозначно нацелен на поиск баланса интересов".