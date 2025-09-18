Захарова: Лавров планирует встретиться с Гутерришем на полях ГА ООН

У главы российского дипведомства запланирован широкий круг двусторонних контактов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН планирует провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, также у главы российского дипведомства запланирован широкий круг двусторонних контактов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в ряде многосторонних мероприятий высокого уровня, в том числе по линии ОДКБ, БРИКС, Группы друзей в защиту Устава ООН. Кроме того, у главы внешнеполитического ведомства запланирован широкий круг двусторонних контактов, а также беседа с генеральным секретарем всемирной организации господином Гутерришем", - отметила дипломат.

Захарова также сообщила, что 25 сентября Лавров примет участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств государств - членов Группы двадцати (G20). "В выступлении министра иностранных дел России будут изложены магистральные российские подходы по укреплению центральной роли ООН и выстраиванию межгосударственного общения на основе взаимного уважения и суверенного равенства, с опорой на принципы неделимой безопасности и недискриминационной экономической среды", - указала официальный представитель дипведомства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Юбилейная сессия ГА ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.