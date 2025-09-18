Россия неизменно выступает за скорейшее примирение двух соседних государств, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия готова поддерживать усилия армянских и турецких партнеров по нормализации отношений между Ереваном и Анкарой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассматриваем нормализацию отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой как одну из обязательных предпосылок восстановления прочного мира и обеспечения устойчивого развития на Южном Кавказе. Готовы и далее поддерживать усилия армянских и турецких партнеров в задуманном направлении, в том числе и в рамках программы регионального сотрудничества "3 + 3", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия неизменно выступает за скорейшее примирение двух соседних государств. "Я думаю, что вы помните, сколько раз наша страна, и лично министр иностранных дел России Сергей Лавров, принимала участие в международных встречах, посвященных этой теме", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия рассчитывает на то, что при выработке договоренностей между Анкарой и Ереваном, будут должным образом учтены реалии на земле и долгосрочные интересы соседей по Южному Кавказу. "Для этого важно исключить деструктивное вмешательство внерегиональных игроков в и без того непростой переговорный процесс", - заключила она.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана - заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.

12 сентября специальные представители Армении и Турции провели встречу в КПП "Маргара" для обсуждения процесса нормализации отношений двух стран. В ходе встречи спецпредставители подвесили готовность прилагать усилия для реализации договоренностей от 1 июля 2022 года, что означает открытие границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.