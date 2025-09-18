Она составила 61%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Рекордную явку в 61% зафиксировали на выборах губернатора в Ростовской области, она превысила максимальные показатели с 2015 года. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в ходе совместного заседания руководящих органов "Единой России" по итогам Единого дня голосования.

"В выборах губернатора Ростовской области приняли участие почти 1,9 миллиона избирателей. Явка действительно рекордная - 61%, больше нашего исторического рекорда - 48% в 2015 году. Мою кандидатуру спасибо большое, поддержало больше 81%, это 1,5 млн человек", - сказал Слюсарь.

По его словам, в Ростовской области 12-14 сентября прошло голосование по 11 избирательным компаниям, по двум - регионального уровня, включая выборы губернатора, и по девяти - муниципального уровня. Голосование проходило на 2,5 тыс. избирательных участках, их работу обеспечили 26 тыс. членов избиркомов.

Также голосование прошло на экстерриториальных участках в исторических регионах и в Москве. В выборах смогли принять участие и военнослужащие в зоне спецоперации, на 10 участках проголосовало почти 16 тыс. человек.