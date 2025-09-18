Явка составила до 80%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия" на муниципальных выборах депутатов в Ростовской области получили более 78% мандатов при явке до 80%. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в ходе совместного заседания руководящих органов партии по итогам Единого дня голосования.

"В муниципальных выборах принимали участие 859 кандидатов, в том числе от "Единой России" - 199. Во всех представительных органах обеспечено стратегическое большинство. Из 204 мандатов мы получили 160, явка от 30 до 80%, в том числе по Ростову-на-Дону, в котором по городской думе ситуация непростая была", - сказал Слюсарь.

По его словам, партия получила в гордуме Ростова-на-Дону 34 из 40 мандатов.

В Ростовской области 12-14 сентября прошло голосование по 11 избирательным компаниям, по 2 - регионального уровня, включая выборы губернатора, и по 9 - муниципального уровня. Голосование проходило на 2,5 тыс. избирательных участках, работу обеспечили 26 тыс. членов избиркомов.