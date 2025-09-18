Песков отметил, что вопрос отстранения россиян от Олимпиады надо урегулировать

Россия против политизации спорта, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ситуацию с отстранением российских спортсменов от Олимпийских игр необходимо урегулировать. Об этом "Матч ТВ" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне решения Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять Израиль от международных состязаний.

"Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее МОК заявил, что Израиль соблюдает Олимпийскую хартию, поэтому спортсмены страны не будут отстранены от международных соревнований.

В 2022 году после начала конфликта на Украине МОК отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Позднее МОК рекомендовал допускать их к турнирам, но только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.