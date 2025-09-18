Доходы в разных регионах различаются, отметил президент России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вопрос о единых льготах по всей стране упирается в разный уровень доходов и расходов в регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, комментируя инициативу председателя "Справедливой России - За правду" Сергея Миронова об унифицированных по всей стране мерах поддержки многодетных.

"Но доход-то в регионах разный", - заметил президент. Он подчеркнул, однако, что единые льготы - это, во-первых, то, чего "очень бы хотелось", и, во-вторых, "к этому надо стремиться". Но и расходы в разных регионах тоже разные, добавил Путин.

"Одно дело - стоимость жизни в Москве, другое дело - в каком-то другом регионе. И вот, как у Карла Маркса и Фридриха Энгельса было [написано]: разная оплата разным людям - она не ведет к социальной справедливости. Так это у них проходит [в трудах], и, по-моему, у Владимира Ильича [Ленина] это тоже где-то было", - сказал глава государства.

"Поэтому, если человек одну и ту же зарплату получает в Москве и в другом месте, значит, там, где жизнь дешевле, он будет поставлен в лучшее положение. Хотя сегодня, конечно, в лучшем положении прежде всего те, кто в Москве проживает", - продолжил Путин. Он заключил, что "это вопрос, который ждет своего кропотливого исследователя" в лице депутатов.