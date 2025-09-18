"Единая Россия" получила 50,26% голосов избирателей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Костромской области признала состоявшимися выборы депутатов Костромской областной думы восьмого созыва, партия "Единая Россия" получила 50,26% голосов избирателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

"Выборы депутатов Костромской областной думы восьмого созыва признаны состоявшимися и действительными. Избирательная комиссия утвердила итоги выборов", - сказали в пресс-службе.

В Костромской области проходили 15 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора, выборы депутатов Костромской областной думы, выборы депутатов гордумы Костромы. Явка на выборах в областную думу по итогам трех дней голосования составила 39,77%. Выборы прошли без нарушений.

Наибольшее количество голосов получили кандидаты от "Единой России" - 50,26%. На втором месте ЛДПР - 12,12%, на третьем КПРФ - 11,26%. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость получила 7,25% голосов, "Новые люди" - 6,83%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,13%, "Коммунисты России" - 3,56%.

В 2020 году на выборах депутатов Костромской областной думы седьмого созыва "Единая Россия" набрала 31,93% голосов, КПРФ получила 17,22% голосов, ЛДПР - 12,11%, "Справедливая Россия" - 9,16%, Партия пенсионеров - 8,34%, "Новые люди" - 7,46%. Партии "Коммунисты России", "За правду", "Яблоко", "Родина" набрали менее 5%.