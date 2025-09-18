Между главой государства и депутатами выстроилось "в хорошем смысле партнерство", отметил председатель ГД

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Политический диалог между Государственной думой и президентом РФ Владимиром Путиным вряд ли имеет аналоги в мире. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сейчас вряд ли найдется какой-то аналогичный пример такого диалога. Те же европейские государства, которые говорят о стандартах, сами это перечеркивают - и права, и свободы, и роль парламентской демократии. Это ни к чему хорошему у них не приведет", - сказал Володин.

Он обратил внимание, что между президентом и депутатами выстроилось "в хорошем смысле партнерство", это ко многому обязывает парламентариев. "Именно такая обстановка, такой диалог и закладывает основу развития парламентаризма и народовластия, а также реализацию наказов наших избирателей через депутатов", - подчеркнул председатель Госдумы.