МИД РФ надеется на беспристрастность суда ООН

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российская сторона оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о якобы причастности России к крушению самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17.

Москва рассчитывает на исключительную беспристрастность суда, говорится в сообщении МИД РФ.

"18 сентября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция) оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации о якобы причастности России к гибели малайзийского Boeing рейса MH17, - указали в министерстве. - Рассчитываем на то, что Международный суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле".

Как напомнили в дипведомстве, ранее вопреки требованиям резолюции Совета Безопасности ООН 2166 Совет ICAO не посчитал нужным проводить "полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы, взяв на веру весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований под эгидой заинтересованной стороны - Нидерландов, с опорой на подтасованные "факты", предоставленные главным образом еще одной заинтересованной стороной - Украиной".

"Решение Совета ICAO, таким образом, обжаловано российской стороной по всем аспектам - по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры. Сам факт обжалования никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной каких-либо актов Совета ICAO по данному делу, о ничтожности которых Россия ранее заявляла", - уточнили в МИД РФ.

В ведомстве также обратили внимание и на то, что после трагических событий с рейсом MH17 прошло уже более 11 лет, однако "в целях поиска правды предстоит пройти еще большой путь". "Поскольку решение Совета ICAO обжаловано, оно не вступило в силу. Это, несомненно, сейчас крайне разочарует Гаагу и Канберру, которые уже успели потребовать от российской стороны компенсации со ссылками на результат псевдоюридической деятельности Совета ICAO и, вероятно, приготовились к "шельмованию" России на стартующей 23 сентября в Монреале 42-й сессии Ассамблеи ICAO. Россия будет добиваться истины согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права", - резюмировали в дипведомстве.

О крушении

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Уголовное дело по факту крушения рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года инстанция признала виновными и заочно приговорила к пожизненному заключению трех человек - бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый Олег Пулатов был оправдан за неимением достаточного количества доказательств причастности к инциденту. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.

Совет ICAO является специализированным органом ООН, в который входят 193 государства. Решение по делу MH17 было принято голосованием, результаты которого не были обнародованы полностью, что вызывает дополнительные вопросы к прозрачности процедуры.