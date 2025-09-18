Останутся те же пять фракций, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Состав Госдумы девятого созыва сохранится, в ней останутся те же пять фракций. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Конфигурация Госдумы девятого созыва уже ясна. Будет пять партий, пять фракций, как и сейчас", - сказал Миронов журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент на встрече с руководителями думских фракций заявил, что все представленные в Госдуме партии на прошедших выборах подтвердили, что избиратели им доверяют. "Это очень важно. Потому что это гарантирует нам политическую стабильность", - отметил он.