Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя назвал попытки Вашингтона использовать вопрос выдачи виз в своих интересах возмутительными

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Попытки США использовать вопрос выдачи виз в своих интересах возмутительны, Россия призывает Вашингтон пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"В этом же ряду возмутительные попытки США использовать визовый рычаг для продавливания собственных политических интересов. Призываем Вашингтон пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации на неделю высокого уровня Генассамблеи", - сказал он в выступлении после голосования по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, в ходе которого Вашингтон вновь наложил вето.