Секретарь генсовета "Единой России" добавил, что подготовка к выборам в ГД будет идти на площадке Высшей партийной школы и через институт наставничества

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Участники спецоперации, которые захотят выдвинутся от "Единой России" на предстоящих выборах в Думу, должны иметь безупречный бэкграунд и быть хорошо подготовлены к законотворческой работе. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

В беседе с журналистами он отметил, что участники СВО, безусловно, будут представлены в новом созыве Госдумы. "Это прямое поручение президента, партия работает над его выполнением. Наша задача - чтобы бойцы СВО пришли работать в парламент", - отметил Якушев.

По его словам, кандидаты "должны иметь безупречный бэкграунд и быть хорошо подготовленными к работе в высшем законодательном органе страны". "Партия сделает для этого все необходимое: подготовка будет идти на площадке Высшей партийной школы и через институт наставничества. Мы ведем эту работу планово, продолжим ее в рамках избирательной кампании 2026 года", - сказал он.

"Первичные организации будут активно задействованы в думской кампании. Наши первички будут работать в избирательных штабах, участвовать в партийной мобилизации. Мы настраиваем их работу не ради выборов 2026 года и не для того, чтобы провести и забыть, а чтобы сделать наши первичные отделения полноценными участниками всех процессов. Их голос должен звучать при обсуждении любых партийных вопросов", - заключил Якушев.