У "Единой России" нет никаких претензий и вопросов к работе Центризбиркома, подчеркнул секретарь генсовета партии Владимир Якушев

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова всегда занимает принципиальную позицию по некоторым вопросам и проявляет высокий профессионализм на своей должности. По словам секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева, у партии нет претензий к работе нынешнего состава комиссии, и она не видит проблем, если он будет сохранен.

Полномочия восьмого состава Центральной избирательной комиссии России истекают в марте 2026 года. По закону, ЦИК формируется из 15 членов, по 5 человек назначают президент, Совет Федерации и Госдума. Срок полномочий комиссии составляет пять лет.

"Работа Центризбиркома непростая, достаточно сложная. У нашей партии нет никаких претензий и вопросов к ее работе. Элла Александровна [Памфилова] занимает всегда принципиальную позицию по ряду вопросов и работает очень профессионально. Если останется тот же самый состав, не вижу в этом никаких проблем", - заявил Якушев в беседе с журналистами.

Памфилова занимает пост председателя ЦИК с марта 2016 года. Ранее была народным депутатом СССР, депутатом Госдумы I и II созывов, председателем комиссии при президенте по правам человека, главой Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, уполномоченным по правам человека в РФ.