МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Новые сенаторы в Совете Федерации, как правило, будут назначены губернаторами, избранными на первый срок. Об этом в беседе с журналистами заявил первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев.

"Традиционно ротации будут. Проведена большая избирательная кампания: избран 21 губернатор, часть из них - впервые. Плюс 11 законодательных собраний - они также направят своих представителей в Совет Федерации. Практика показывает, что губернаторы, избранные на первый срок, как правило, назначают новых сенаторов. Что касается заксобраний, это коллегиальные органы, и все будет зависеть от того, как они проголосуют на первой сессии, кого направят", - заявил Якушев.

В числе тех, кто был избран на первый губернаторский срок в ходе прошедшего единого дня голосования Александр Хинштейн (Курская область), Александр Дронов (Новгородская область), Евгений Солнцев (Оренбургская область), Юрий Слюсарь (Ростовская область), Евгений Первышов (Тамбовская область), Мария Костюк (ЕАО).