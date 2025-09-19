На этот пост претендовали три кандидата

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Олег Имамеев избран мэром Благовещенска Амурской области. Об этом сообщили в Telegram-канале городской думы.

"Мэром города Благовещенска вновь избран Олег Имамеев. Сегодня на внеочередном заседании городской думы депутаты избрали градоначальника", - сообщили там.

Отмечается, что на пост мэра претендовали три кандидата. Избрание проходило путем тайного голосования, в результате которого за Имамеева проголосовали 25 из 26 присутствующих депутатов.

"Олег Гатауллович - человек с огромным опытом работы в городском хозяйстве. Надеемся, что его понимание ключевых проблем и четкое видение стратегических задач по развитию нашего муниципалитета станут надежной основой для дальнейшего процветания Благовещенска", - отметил председатель городской думы Степан Попов.

Мэр Благовещенска избирается городской думой в ходе тайного голосования. Для победы претенденту на эту должность необходимо набрать большинство голосов от установленной численности депутатов. Срок полномочий мэра составляет пять лет.