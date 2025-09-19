Он набрал на выборах в регионе 60,79% голосов

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Переизбранный на должность губернатора Иркутской области Игорь Кобзев повторно вступил в должность главы Приангарья. Торжественная церемония транслировалась в интернете.

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал на выборах в регионе 60,79% голосов.

"Вступая в должность губернатора Иркутской области, клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора Иркутской области, защищать интересы населения Иркутской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ и устав Иркутской области", - принес присягу Кобзев, вступая в должность.