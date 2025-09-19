Губернатор Дмитрий Махонин 18 сентября подписал указ о наделении Вячеслава Григорьева полномочиями сенатора от исполнительной власти региона

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Новый сенатор от исполнительной власти Пермского края в Совете Федерации РФ Вячеслав Григорьев сохранит за собой должность первого заместителя секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" и продолжит курировать его деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе реготделения "Единой России".

"По поручению секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" - губернатора Пермского края Дмитрия Махонина - Вячеслав Григорьев сохранит за собой должность первого заместителя секретаря регионального отделения партии и продолжит курировать деятельность отделения", - сообщили в региональном отделении "Единой России".

18 сентября глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ о наделении Вячеслава Григорьева полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. Занимавший ранее должность сенатора от Прикамья Андрей Климов был в Совете Федерации заместителем председателя комитета по международным делам.

Григорьев до 2023 года был секретарем пермского регионального отделения партии "Единая Россия", а затем передал этот пост губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Махонин одержал победу на выборах главы Прикамья, проходивших 12-14 сентября, набрав 70,94% голосов. Избирательная комиссия Пермского края объявила выборы состоявшимися и легитимными, признав Махонина избранным губернатором региона. 18 сентября состоялась церемония вступления Махонина в должность.