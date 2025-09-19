Рустам Минниханов вступил в должность главы Татарстана

Он набрал на выборах в регионе 88,09% голосов

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Переизбранный глава Татарстана Рустам Минниханов официально вступил в должность. Церемония прошла в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Минниханов одержал победу на выборах главы Татарстана, набрав 88,09% голосов избирателей. Результаты голосования утвердила Центральная избирательная комиссия республики. В выборах приняли участие 2 230 248 человек или 75,85% от общего количества избирателей региона.

"Торжественно объявляю: Рустам Нургалиевич Минниханов вступил в должность главы (раиса) Республики Татарстан", - сказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин после того, как Минниханов принес присягу.

На церемонии присутствовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев и другие почетные гости.

Мухаметшин отметил, что в адрес Минниханова поступили поздравительные телеграммы от президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, короля и премьер-министра Бахрейна. Хуснуллин зачитал поздравительную телеграмму от премьер-министра Михаила Мишустина и отметил, что Татарстан вносит значительный вклад в развитие экономики, культуры и социальной сферы России.

"Пять лет я работаю в правительстве, мы еженедельно собираемся с губернаторами. Татарстан стабильно по 25 показателям находится в "зеленой зоне". Это системный огромный труд ваш и всей вашей команды, которые ощущают жители Татарстана. Важно отметить и вашу работу по развитию международного сотрудничества, укрепления связей с исламскими странами", - обратился Хуснуллин к Минниханову.