В своем поздравлении председатель Госдумы пожелал Юрию Слюсарю успехов в новой должности, а также отметил высокий показатель доверия избирателей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравили нового губернатора региона Юрия Слюсаря со вступлением в должность. Их поздравления зачитали первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и вице-спикер Госдумы РФ, депутат от Ростовской области Виктория Абрамченко, передает корреспондент ТАСС.

"Уважаемый Юрий Борисович, поздравляю вас с избранием и вступлением в должность губернатора Ростовской области. Перед вами стоят комплексные задачи всестороннего развития Ростовской области, направленные на повышение качества жизни людей. Уверена, что ваш самоотверженный труд и накопленный опыт будут способствовать эффективной деятельности на высоком государственном посту. Желаю вам новых свершений на благо Отечества и Донского края", - следует из поздравления Матвиенко.

В своем поздравлении Володин также пожелал Слюсарю успехов в новой должности, отметил высокий показатель доверия избирателей. "Доверие людей - это огромная ответственность. Важно оправдать его и сделать все возможное для социально-экономического развития региона", - процитировала председателя Госдумы Абрамченко.

4 ноября 2024 года Василий Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы Ростовской области. Слюсарь ответил согласием. 14 сентября он был избран губернатором.