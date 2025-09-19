Глава Минвостокразвития отметил, что Россия на всех площадках будет предпринимать усилия для конструктивного взаимодействия со всеми государствами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сохранение Арктики для всего человечества невозможно в одностороннем формате. Для этого нужна совместная работа всех стран, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"В день основания Арктического совета, памятуя о сложном периоде, через который проходит сейчас эта организация, нужно еще раз напомнить самим себе о том, что развитие, сохранение Арктики для всего человечества невозможно в одностороннем формате. Это работа многосторонняя, это работа вообще всей семьи народов, если хотите, даже не только арктических государств", - сказал он.

Министр отметил, что Россия на всех площадках будет предпринимать усилия для конструктивного взаимодействия со всеми государствами. "Мы будем на всех площадках предпринимать усилия для конструктивного взаимодействия со всеми государствами, со всеми силами, которые заинтересованы в благополучном будущем мировой Арктики", - отметил Чекунков.

В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что взаимодействие России с коллегами по линии Арктического совета частично восстановлено. При этом, по ее словам, возобновление встреч "Арктической пятерки" (Россия, Дания, Канада, Норвегия и США) не обсуждается, подобный доверительный диалог станет возможным только в случае отказа западных стран от антироссийских действий, подтверждения их готовности к учету интересов РФ и поиску совместных решений проблем Арктики.