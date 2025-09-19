Юрий Слюсарь заявил, что на первом плане находятся безопасность граждан и защита жизненно важных объектов региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поставил в приоритет работу по обеспечению безопасности жителей региона, подвергающегося атакам БПЛА. Об этом он заявил в ходе инаугурации, передает корреспондент ТАСС.

Ростовская область ежедневно подвергается атакам беспилотников ВСУ, целями киевского режима становятся объекты инфраструктуры, дома и имущество мирных жителей.

"Нам предстоит отвечать на сложные вызовы. Ростовская область, по сути, является прифронтовой. На нашу территорию непрерывно идут вражеские атаки. И, безусловно, на первом плане - безопасность граждан и защита жизненно важных объектов", - сказал Слюсарь.

4 ноября 2024 года Василий Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы Ростовской области. Слюсарь ответил согласием. 7 ноября он прибыл в Ростов-на-Дону, его официально представили членам правительства региона.