Небензя: США невыдачей виз палестинской делегации в ООН нарушают обязательства

Постпред РФ при всемирной организации отметил, что такое решение является стремлением "ограничить возможность палестинской делегации участвовать в этой сессии полноценно"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. США, отказываясь выдать визы палестинской делегации для участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, грубо нарушают свои обязательства как принимающей стороны. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу "Россия-24".

"Это, конечно, вопиющий случай. И в данном случае американцы, конечно, грубо нарушают свои обязательства как принимающей стороны", - сказал он.

"Понятна цель. Она, естественно, политическая, потому что 22 сентября состоится продолжение конференции, которую подготовили Франция и Саудовская Аравия, первая часть которой прошла в конце июня, по поиску двухгосударственного решения, - отметил Небензя. - Понятно, что невыдача виз - это стремление ограничить возможность палестинской делегации участвовать в этой сессии полноценно".

29 августа Госдепартамент отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам палестинской администрации, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, в преддверии общеполитических дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в конце сентября.