Его кандидатуру Госсовету предложил глава региона Рустам Минниханов

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Татарстана утвердил Алексея Песошина, кандидатуру которого предложил глава региона Рустам Минниханов, премьер-министром республики.

"Уважаемые депутаты, огромные слова благодарности за вашу поддержку представленной мной кандидатуры. Мною подписан указ о назначении Алексея Валерьевича Песошина премьер-министром Республики Татарстан", - сказал Минниханов после голосования депутатов.

Глава республики отметил ключевую роль Песошина в обеспечении стабильности и лидерских позиций региона. Он подчеркнул, что особое значение в работе правительства приобрели задачи в рамках специальной военной операции, где под руководством Песошина была выстроена системная работа по поддержке участников СВО и их семей, налажено эффективное взаимодействие между органами власти, бизнесом и волонтерами. Минниханов также отметил личную вовлеченность Песошина, который неоднократно посещал зону проведения СВО и курируемые Татарстаном города.

Минниханов выразил убежденность, что Песошин способен не только сохранить достигнутые результаты, но и обеспечить дальнейшее развитие Татарстана. "Его богатый опыт, преданность интересам республики, высокий профессионализм - это прочная основа для успешной работы", - отметил он.

"Разрешите поблагодарить вас за оказанное доверие, я постараюсь его оправдать", - обратился Песошин к участникам заседания после вступления в должность.

Песошин родился 9 декабря 1963 года в Казани. В 1986 году окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина по специальности "Инженер-механик". Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук. В 2007-2010 годах был главой администрации Советского района Казани. В 2010-2014 годах работал руководителем исполнительного комитета Казани. С 2014 по апрель 2017 года - первый заместитель премьер-министра Татарстана, с 17 апреля 2017 года - премьер-министр Татарстана.