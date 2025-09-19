Постпред РФ при ООН отметил, что у него нет личного отношения к новой главе Генассамблеи ООН, потому что не знаком с ней

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Новая глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок уже "прославилась" своими неуклюжими и оскорбительными заявлениями на посту министра иностранных дел Германии. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, отметив, что пока не знаком с Бербок, но познакомиться с ней придется.

"У меня нет личного отношения к Анналене Бербок, потому что я с ней не знаком лично. Мне придется так или иначе это сделать. Хочу я или не хочу - это другой вопрос", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам дипломата, "она уже прославилась, оставила след в истории своими неуклюжими заявлениями в качестве министра иностранных дел Германии, воинственными, циничными, подчас оскорбительными", как например, фраза про "разворот на 360 градусов". "Мне рассказывал один представитель Евросоюза, как она пришла на встречу со своими европейскими коллегами, и у нее спросили, какие ее приоритеты в ООН. Она им сказала: мои приоритеты в ООН, чтобы страны-члены с трибуны Генассамблеи не говорили больше трех минут", - поделился Небензя.

80-я сессия ГА ООН начала работу 9 сентября. Уже в этом месяце в рамках недели высокого уровня в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября на полях ГА ООН пройдут общеполитические дебаты, за это время ожидается выступление 195 делегаций. Россию на дебатах представит глава МИД РФ Сергей Лавров, его выступление с трибуны зала Генассамблеи запланировано на 27 сентября.