В "новом" пакете санкций ЕС все новации - количественные, а не качественные, они из разряда "усилить" и "углубить", не более того, отметил заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Очередной, девятнадцатый пакет антироссийских санкций будет состоять из количественных, а не качественных ограничений, поэтому его ждет та же судьба, что у предыдущих восемнадцати. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций против РФ предложила ввести рестрикции в том числе в отношении 118 судов так называемого теневого флота России. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"В "новом" пакете санкций ЕС все новации - количественные, а не качественные, они из разряда "усилить" и "углубить", не более того. Так что ничего принципиально нового не вижу. И судьба у этого пакета будет такой же, как и у предыдущих восемнадцати. Не сочтите за грубость, но в таких случаях на ум приходит известное "собака лает, а караван идет", - сказал сенатор.

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций также предложит ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запретит экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей. Также ЕК предложила ввести санкции против компаний третьих стран, в том числе из Китая, якобы за помощь российскому военно-промышленному комплексу и планирует принять ряд ограничительных мер против российской платежной системы "Мир" за рубежом. Кроме того, Еврокомиссия предложила полностью запретить все транзакции с участием российских компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" и ужесточить рестрикций против ряда банков России и других стран.