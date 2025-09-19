Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что это вопрос дальновидности и открытости к диалогу

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в регионе не планируют убирать линии электропередачи (ЛЭП) на границе с Литвой, которая со своей стороны полностью демонтировала ЛЭП, соединяющие с областью.

"Удачи, дорогие наши "соседи". Мы убирать линии электропередач на границе и не планировали. Это вопрос дальновидности и открытости к диалогу", - прокомментировал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, возможно, жителям Литвы в будущем придется затрачивать колоссальные ресурсы на восстановление этих ЛЭП. "Сохраняется малая доля надежды, которая с каждым днем угасает, что в стране еще есть здоровые, адекватные управленцы, - отметил губернатор. - И когда они придут к власти, придется стране, а точнее жителям Литвы, затрачивать колоссальные ресурсы на восстановление"

При этом он подчеркнул, что в этой ситуации "мы не стоим на месте, а активно развиваем отношения со странами БРИКС".

Литовская сторона сообщила, что полностью демонтировала линии электропередачи, соединяющие Литву с Калининградской областью. Генеральный директор системного оператора Litgrid Рокас Масюлис заявил, что завершен важный процесс - это не только физический демонтаж проводов, но и знак полной интеграции страны в электросети континентальной Европы.

8 февраля 2025 года энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.