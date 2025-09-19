Александра Терентьева назначили помощником главы Татарстана

Он занимал должность сенатора РФ от республики

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Александр Терентьев, занимавший должность сенатора РФ от Татарстана, назначен помощником главы Республики Татарстан. Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

"Назначить Терентьева Александра Михайловича помощником раиса Республики Татарстан", - говорится в документе.

Терентьев был представителем исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан в Совете Федерации с 2022 по 2025 год. До этого он занимал должность заместителя руководителя аппарата президента Республики Татарстан - руководителя департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики.

Ранее Минниханов подписан указ, которым назначил сенатором РФ от Татарстана бывшего помощника главы республики Тимура Нагуманова.