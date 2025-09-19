Путин: мощности ОПК в период СВО загружены по максимуму

Президент России отметил, что на перспективу нужно планировать выпуск продукции двойного назначения

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Мощности оборонных предприятий в период СВО загружены максимально, но нужно планировать и выпуск в будущем продукции гражданского и двойного назначения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.

"Сейчас - в период проведения специальной военной операции - производственные мощности ОПК загружены по максимуму. Вместе с тем мы должны более четко и на долгосрочную перспективу планировать выпуск на оборонных предприятиях продукции гражданского и двойного назначения. Тем более, что в свое время, до начала специальной военной операции, были набраны хорошие темпы в области диверсификации ОПК", - указал глава государства.

Он добавил, что в этой сфере создан приличный, хороший задел. "И это должно быть учтено при формировании новых госпрограмм", - потребовал президент.