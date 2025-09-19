Посол РФ: учения НАТО в Гренландии приведут к усилению конфронтации в Арктике

Приглашение Данией в Арктику НАТО на фоне антироссийской истерии неизбежно вызовет переток в этот регион конфликтного потенциала извне, считает Владимир Барбин

СТОКГОЛЬМ, 19 сентября. /ТАСС/. Приглашение Данией в Арктику вооруженных сил стран НАТО, в особенности внерегиональных государств, на фоне антироссийской истерии неизбежно вызовет переток в этот регион конфликтного потенциала извне. Это также приведет к дальнейшей деградации обстановки и усилению конфронтации в высоких широтах, заявил посол России в этой стране Владимир Барбин, комментируя для ТАСС проведение королевством учений Arctic Lights 2025 в Гренландии.

"Реакция же России на появление новых вызовов в Арктике всегда была последовательной. Воинственным действиям недругов наша страна - помимо принятия соразмерных военно-технических мер реагирования - неизменно противопоставляла созидательную работу по раскрытию в интересах устойчивого развития Арктики экономического и транспортного потенциала этого региона и готовность к развитию международного арктического сотрудничества в этих целях", - отметил российский дипломат.

Посол напомнил, что прошедшие с 9 по 19 сентября учения, хотя и стали крупнейшими в истории Гренландии за последние несколько десятилетий, были довольно скромными по численности участников (550 военнослужащих) и количеству задействованной в них военной техники (два вертолета, четыре самолета, два корабля). "Тем не менее у этих учений было несколько принципиально новых моментов. Раньше учения на Гренландии были ориентированы на проведение операций по поиску и спасению. Теперь у них была военная направленность. Отрабатывалось взаимодействие сухопутных, морских и военно-воздушных сил стран НАТО (Дании, Норвегии, Франции, ФРГ и Швеции) в условиях Арктики. Операции проводились на суше, на море и в воздушном пространстве", - подчеркнул Барбин.

По его словам, проведением этих учений Копенгаген "ясно продемонстрировал намерение включать Арктику и Гренландию в сферу ответственности НАТО". "По словам их руководителя, главы Арктического командования Дании генерал-майора Сёрена Андерсена, главной задачей была проверка готовности Дании принимать на Гренландии вооруженные силы государств альянса", - отметил посол, добавив, что Arctic Lights 2025 местные эксперты рассматривают прежде всего как ответ датского правительства на стремление США получить контроль над этим островом под предлогом недостаточного внимания Дании к обороне Гренландии.

Сигнал Вашингтону

"Учения были сигналом Вашингтону, что у Копенгагена есть союзники в НАТО, которые проявляют солидарность с Данией и уважение к территориальной целостности королевства. Однако датские политики и генералы в публичном пространстве избегают вступать в конфликт с США и предпочитают рассуждать о необходимости сдерживания России в Арктике, в том числе при помощи НАТО. Учения сопровождались комментариями Сёрена Андерсена о якобы угрозах со стороны России и необходимости отработки совместных действий стран НАТО по их отражению", - также прокомментировал глава российской дипмиссии.

В ходе учений Arctic Light 2025 датские военные и их союзники по НАТО из Франции, Германии, Швеции и Норвегии отрабатывали "совместные возможности реагирования на угрозы в Северной Атлантике и Арктике", а также взаимодействие по спасательным операциям на море, борьбе с загрязнением морской среды и защите критически важной инфраструктуры. Цель учений - "укрепить оперативные возможности Вооруженных сил Дании по решению задач в Гренландии и вокруг нее".