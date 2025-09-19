Они приведут к еще более тесному сотрудничеству между этими странами и Россией, считает лидер ЛДПР

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Европейские санкции против Индии и Китая приведут к еще более тесному сотрудничеству между этими странами и Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 19-й пакет санкций против России будет включать ограничительные меры против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, в том числе в Китае.

"Реверансы Брюсселя в сторону Вашингтона в виде ограничительных мер против Китая или Индии неизбежно будут иметь обратный эффект. Доказано эмпирическим путем, - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. - Страны глобального большинства вне зависимости от разного рода ограничений и вторичных пошлин наращивают сотрудничество с Россией, в том числе в энергетической сфере".

Он также отметил, что "слепое подражательство американской политике и неспособность таких персонажей евробюрократии, как [глава евродипломатии Кая] Каллас или фон дер Ляйен, к критическому анализу" ослабили Европу и загнали ее в зависимость от США. "Золотой миллиард" в конечном итоге захлебнется в собственных противоправных санкциях и рестрикциях. Санкционная дубина бумерангом неизбежно обрушит и европейское единство", - заключил депутат.