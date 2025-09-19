Новый губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сделал первые кадровые перестановки

На должность первого заместителя губернатора области назначен Александр Скоков, работавший до этого в должности заместителя губернатора - руководителя аппарата правительства региона.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, вступивший в должность руководителя региона, сделал первые кадровые перестановки в правительстве региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Победивший на выборах Юрий Слюсарь 19 сентября вступил в должность губернатора Ростовской области, церемония прошла в ростовском конгрессно-выставочном центре "Донэкспоцентр".

"На должность первого заместителя губернатора области назначен Александр Скоков, работавший до этого в должности заместителя губернатора - руководителя аппарата правительства региона. На новом посту в дополнение к прежним полномочиям Александра Скокова добавлено кураторство сфер образования и культуры. Свои прежние должности в составе обновленного регионального правительства сохранили первый заместитель губернатора Алексей Господарев, заместитель губернатора - министр транспорта Алена Беликова, заместители губернатора Сергей Бодряков, Артем Карцев, Михаил Корнеев, Владимир Ревенко, Игорь Сорокин и Артем Хохлов", - говорится в сообщении.

Продолжат руководить профильными ведомствами и министр культуры Анна Дмитриева, министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц, министр региональной политики и массовых коммуникаций Александр Никиточкин, министр экономического развития Павел Павлов, министр ЖКХ Антонина Пшеничная, министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Сергей Савенков, министр промышленности и энергетики Андрей Савельев, министр образования Тамара Шевченко, министр труда и соцразвития Ирина Шувалова.

Ранее сообщалось, что Анна Касьяненко, проявившая себя как опытный хозяйственник, а также в общественной и законотворческой сфере, заняла пост министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. В пятницу ее представили министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут.

В качестве приоритетов в работе будущего правительства Слюсарь подчеркнул важность поддержки семей с детьми и семей участников специальной военной операции. Внимание нового правительства также будет сосредоточено на порядке в транспортной и дорожной сферах, вопросах ЖКХ.

О Слюсаре

4 ноября Василий Голубев, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, сообщил, что покидает пост главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы Ростовской области. Слюсарь ответил согласием. 7 ноября врио губернатора Слюсарь прибыл в Ростов-на-Дону, его официально представили членам правительства региона.