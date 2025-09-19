Стороны остались при своих решениях, отметил Андрей Келин

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию не решил разногласий между странами, стороны остались при своих решениях. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"То, что Англия - колыбель США, совместное прошлое и так далее. <…> Это вот без конца звучало в речах и на банкете, и потом во всех выступлениях, - отметил посол. - Закрыло ли это все разногласия? Нет, это не так. В этом плане, как я понимаю, стороны остались при своих решениях".