Консультации подтвердили "твердое убеждение сторон в необходимости укрепления верховенства международного права", сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла обсудили практические шаги в борьбе с односторонними санкциями. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций по международно-правовым вопросам.

"Подробно обсудили вопросы координации на профильных площадках международных организаций, практические шаги в деле борьбы с практикой незаконных односторонних ограничительных мер (санкций), - обратили внимание в министерстве. - Отдельно рассмотрены вопросы функционирования органов международного правосудия, в том числе уголовного. Намечены конкретные механизмы и инструменты реализации общих позиций".

Консультации подтвердили "твердое убеждение сторон в необходимости укрепления верховенства международного права". "Осуждены нелегитимные санкции, выражено неприятие политизации международного правосудия", - говорится в тексте.

С российской стороны "подтверждена полная поддержка Каракасу в его усилиях по защите суверенитета в свете нынешних угроз".