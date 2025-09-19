Минобороны: российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии

Истребители совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, уточнили в военном ведомстве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Три российских МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Воздушное пространство Эстонии не нарушалось, сообщили в Минобороны России.

"19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", - сообщили в военном ведомстве.