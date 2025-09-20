Пашинян заявил, что продолжит кампанию по отстранению католикоса всех армян

Премьер-министр указал, что ААЦ должна вернуться в прогосударственное и ориентированного на государство русло

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что продолжит антицерковную кампанию, нацеленную на отстранение от престола католикоса всех армян Гарегина Второго, который по церковному уставу избирается на пожизненный срок.

Армянский премьер в ходе выступления на седьмом съезде партии "Гражданский договор", которую транслировали местные телеканалы, заявил, что инициатива по отстранению Гарегина Второго - духовная и аполитичная повестка. Пашинян в своих выступлениях использует исключительно мирское имя армянского католикоса.

При этом глава армянского правительства заверил, что обсуждение этого вопроса по отстранения католикоса всех армян от престола имеет концептуальные тонкости, связанные с государственной безопасностью. Он добавил, что на протяжении всей истории Армянская Церковь действовала "в имперской логике", которая проводится и при действующем католикосе.

"Армянская апостольская святая церковь (ААЦ) должна вернуться в прогосударственное и ориентированного на государство русло, что невозможно без отстранения Ктрича Нерсеса (мирское имя Гарегина второго - прим. ТАСС). И мы эту повестку должны обязательно реализовать", - сказал армянский премьер, подчеркнув, что это очень тонкий и безальтернативный процесс, требующий терпения.

Он повторил, что Гарегин Второй "должен уйти добровольно, без народного вмешательства, в противном случае это произойдет с народным вмешательством".

Ситуация вокруг армянской церкви

29 мая в ходе заседания правительства Пашинян обрушился с критикой на Армянскую апостольскую церковь, заявив, что она давно превратилась в "чулан, где хранится всякая рухлядь". 30 мая на страницах Пашиняна и его жены Анны Акопян в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилось несколько постов с уничижительными высказываниями в адрес представителей церкви. В последующие дни нападки премьера на церковь продолжились, в том числе в нецензурных выражениях. Так, в одном из постов Пашинян задался вопросом, сколько епископов в Армении верны обету безбрачия. В частности, Пашинян обвинил в нарушении обета безбрачия Католикоса всех армян Гарегина II. Пашинян также заявил, что власти республики должны иметь право "решающего голоса" в вопросе избрания главы Армянской церкви. При этом, согласно конституции Армении, у государства нет полномочий вмешиваться в дела Церкви.

Обращаясь 10 июня в Telegram-канале к верующим, премьер предложил создать координационную группу для отстранения Гарегина II и избрания нового католикоса. Оппозиция выступила с резкой критикой действий премьер-министра, обвинив его в "подрыве единства армянского народа", а несколько общественно-политических деятелей выступил за отлучение Пашиняна и его жены от церкви. Сама Армянская апостольская церковь назвала высказывания премьера "угрозой для государства".