БРЯНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, переизбранный на этот пост, назначил членом Совета Федерации от исполнительной власти региона действующего сенатора Вадима Деньгина.

Богомаз, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал на выборах 78,78% голосов, 19 сентября он вступил в должность главы региона.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области Деньгина Вадима Евгеньевича с 20 сентября 2025 года", - говорится в указе Богомаза, опубликованном на портале правовой информации.

При регистрации на пост кандидата в губернаторы Богомаз подал в избирательную комиссию список кандидатур на должность сенатора. Среди них - заместитель губернатора Брянской области Ирина Агафонова, действующий сенатор Деньгин и участник специальной военной операции Евгений Вылцан.

Деньгин родился в 1980 году. Избирался депутатом Госдумы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР. Был заместителем председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, а также членом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В 2020 году победивший на выборах губернатора Брянской области Богомаз назначил Деньгина сенатором от исполнительной власти региона.