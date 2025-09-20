Президент РФ выразил уверенность, что отношения добрососедства и союзничества между странами будут и впредь плодотворно развиваться

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский президент Владимир Путин подтвердил намерение РФ всемирно содействовать Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президенту республики Алану Гаглоеву по случаю Дня республики, опубликованной на сайте Кремля.

"Хотел бы подтвердить, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития", - сообщается там.

Путин также выразил уверенность, что отношения добрососедства и союзничества, которые существуют между странами, и далее будут плодотворно развиваться. Президент РФ указал, что День республики - это символ мужества, силы духа югоосетинского народа, который отстоял в упорной борьбе свое законное право на независимость и свободу.

В заключении Путин пожелал Гаглоеву успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья, а его согражданам - благополучия и мира.

Провозглашение республики

В Южной Осетия 20 сентября отмечается национальный праздник - 35-я годовщина провозглашения республики. В 1990 году в этот день Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики в составе СССР. Документом также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".