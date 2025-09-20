Участники конференции отметили последовательную линию Турецкой Республики на сохранение и развитие культурных связей с Россией

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Участники конференции российских соотечественников в Турции обсудили продвижение российской культуры за рубежом и осудили русофобскую политику недружественных правительств. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в Анкаре.

"20 сентября в городе Самсун состоялась очередная конференция Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции с участием руководства посольства и представительства Россотрудничества. По итогам мероприятия принято заявление КСОРС в поддержку усилий руководства Российской Федерации по продвижению великой русской культуры за рубежом", - сказали в посольстве.

Участники конференции "отметили последовательную линию Турции на сохранение и развитие культурных связей с нашей страной". При этом КСОРС "выразил решительное осуждение русофобской политики элит недружественных правительств".

На конференции "были обсуждены основные направления деятельности движения соотечественников, согласованы планы будущей работы, подробно рассмотрены вопросы защиты прав соотечественников".