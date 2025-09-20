Организация Объединенных Наций и ее устав сыграли роль "якоря и балансира" после Второй мировой войны, отметил Владимир Кузнецов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций не позволила "утянуть мир в пучину неопределенности" и попыток принятия силовых решений, которая захлестнула общество после Второй мировой войны. Об этом заявил директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов на круглом столе "Культура памяти и историческая правда" в рамках первой Всемирной общественной ассамблеи.

Кузнецов отметил, что ООН возникла в буквальном смысле "из огня и пепла" Второй мировой войны. "ООН много ругают, но именно, может быть, наличие Организации Объединенных Наций и Устава ООН, вот этой структуры, сыграло роль такого якоря, балансира, который не позволил тогда утянуть мир в пучину неопределенности, в пучину попытки силовым способом изменить конфигурацию сил. То, что сейчас мы двигаемся в сторону многополярности, в сторону полицентричного миропорядка, это правильно, но мы по-прежнему живем в Ялтинско-Потсдамской системе международных координат", - подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что организация также сыграла чрезвычайно важную роль с точки зрения сохранения исторической памяти, хотя сейчас среди некоторых стран существует "большое сопротивление" этому. "Это означает, что очень многое предстоит делать в том плане, чтобы [сохранилась] вот та историческая правда, историческая память о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне и о том, как создавалась Организация Объединенных Наций, какие принципы заложены в ее основу", - указал директор информационного центра ООН.

О форуме

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" проходит 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 000 участников из более чем 150 стран. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея Народов Мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.