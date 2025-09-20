Он заявил, что глобальные вызовы "не знают границ и не признают их"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Построение мостов взаимопонимания и доверия вместо стен из страха стало новой философией международных отношений. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов.

Он обратил внимание, что сегодняшние глобальные вызовы "не знают границ и не признают их", поэтому яснее становится необходимость проявления "единой воли к миру, единого взаимопонимания справедливости для создания устойчивого будущего".

"Вот почему наша миссия - строить мосты из доверия, а не стены из страха. Осознанное единство - это выбор уважать, а не противопоставлять, это согласие быть разными, но не разделенными, и в этом заложена новая философия международных отношений", - подчеркнул Алимов на пленарном заседании Первой Всемирной общественной ассамблеи.

По его словам, в новой философии "интересы не подменяют ценности, а ценности направляют интересы". "Нам предстоит долгий путь - путь к подлинному, осознанному единству. Это путь усилия, терпения, диалога, мужества и эмпатии", - заметил бывший генеральный секретарь ШОС.

При этом Алимов выразил уверенность, что странам мирового большинства удастся преодолеть этот непростой путь, потому что существует четкое понимание итоговой цели и веры в нее.

"Мы верим в нашу цель - создание нового многополярного мира, мира, где будут господствовать уважение и достоинство, мир, где основой отношений становятся справедливость и доверие, где сила измеряется не властью, а способностью объединять ради добрых дел", - заключил он.

О форуме

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" проходит 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступает Международный союз НПО "Ассамблея народов мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.