Очевидно, что спрос на конкурс был, указал министр иностранных дел России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал прекрасной идею проведения международного музыкального конкурса "Интервидение".

"Знаете, наверное, главный ответ на этот вопрос заключается в том, что идея прекрасная. Об этом только что сказал президент [России Владимир] Путин в своем обращении к участникам "Интервидения" и ко всем зрителям. И то, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос в эфире Первого канала, который ведет трансляцию конкурса.