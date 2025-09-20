20 сентября, 21:39,
обновлено 20 сентября, 21:54

Лавров: Россия не гонится за политическим эффектом "Интервидения"

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Москва заинтересована во взаимном культурном обогащении участников, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия как организатор международного музыкального конкурса "Интервидение" не гонится за его политическим эффектом, заинтересована во взаимном культурном обогащении участников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друг", - приводят слова министра организаторы "Интервидения" в сообщении о снятии с конкурса участницы из США Vassy.

Ранее организаторы мероприятия сообщили, что певица и продюсер Vassy, которая должна была представить Соединенные Штаты на "Интервидении", не смогла принять участие в конкурсе "по независящим от организаторов и делегации США причинам". Они отметили, что США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе международного жюри. 

