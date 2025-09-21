Председатель Совета Федерации поздравила председателя Национального собрания республики Алена Симоняна с Днем независимости страны

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россию и Армению объединяют как дружеские отношения, так и традиционные духовные и семейные ценности. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении на имя председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна с Днем независимости страны.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания РФ поздравляю вас с Днем независимости Республики Армения. Россию и Армению связывают прочные узы дружбы. Наших граждан объединяют традиционные духовные и семейные ценности, общий вклад в победу в Великой Отечественной войне", - отметила Матвиенко.

Благодаря накопленному положительному опыту взаимодействия, написала председатель СФ, в настоящее время РФ и Армения имеют возможность найти новые формы для расширения связей в различных областях. "Убеждена, что укрепление межпарламентского диалога позволит наиболее эффективно реализовать имеющийся потенциал сотрудничества на благо наших стран", - заключила она.

День независимости - национальный праздник Армении. 21 сентября 1991 года была провозглашена независимость страны от СССР.