Президент уверен,что дальнейшее развитие российско-армянских отношений полностью соответствует интересам народов двух стран

ЕРЕВАН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики и отметил важность развития двусторонних отношений. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Российско-армянские отношения основаны на хороших традициях дружбы и взаимного уважения. Я уверен, что дальнейшее развитие этих отношений полностью соответствует интересам наших народов. Желаю здоровья и успеха вам и всем вашим соотечественникам, счастья и процветания", - говорится в послании российского лидера.

Пашиняна также поздравил председатель российского правительства Михаил Мишустин, он отметил важность углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ.

21 сентября 1991 года граждане Армении на всенародном референдуме проголосовали за независимость страны. Она стала называться Третьей республикой после Первой (1918-1920 годы) и Второй (советский период, 1920-1991).