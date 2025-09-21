МИД России контролирует ситуацию с задержанным в Болгарии Гречушкиным

По данным болгарских СМИ, Игорь Гречушкин может быть владельцем судна Rhosus, которое связывают со взрывом в порту Бейрута в 2020 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. МИД РФ контролирует ситуацию вокруг задержания в Болгарии россиянина Игоря Гречушкина, сам он пока не обращался в посольство в Софии. Об этом сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве.

По информации болгарских СМИ, Гречушкин может быть владельцем судна Rhosus, которое связывают со взрывом в порту Бейрута в 2020 году.

"МИД России держит на контроле ситуацию вокруг задержания 16 сентября в Болгарии гражданина России Игоря Гречушкина. Официальное уведомление на этот счет от компетентных органов Республики Болгария в посольство России в Софии пока не поступило", - указали в ведомстве.

При этом "сам Гречушкин или уполномоченные им лица в российскую дипломатическую миссию до настоящего момента также не обращались". "При необходимости сотрудники консульского отдела посольства будут готовы оказать гражданину РФ соответствующее содействие", - пояснили в министерстве.

Ранее новостной портал Elnashra сообщил, что власти Ливана будут добиваться выдачи владельца судна, который был задержан в международном аэропорту Софии на основании ордера Интерпола. Как указал портал, ливанские судебные органы готовят дело об экстрадиции Гречушкина. В нем будет подтверждена важность выдачи судовладельца для его допроса в рамках проводимого в Ливане расследования обстоятельств ЧП в морском порту, что позволит установить "существенные и важные факты о самом грузе, его владельце и пункте назначения". Министр юстиции республики Адель Нассар заявил во вторник, что ливанское правительство будет тесно взаимодействовать с болгарской стороной по этому досье.