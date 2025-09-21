Особенно султана Ибрагима впечатлил самый большой в мире печатный Коран

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, находясь с визитом в Татарстане, посетил город Болгар, историческая часть которого является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

"Король Малайзии в сопровождении Рустама Минниханова гуляет по Болгару и знакомится с историей и местными достопримечательностями. Гостю рассказали про место, где 1 103 года назад был принят ислам Волжской Булгарией", - написала Галимова.

Она подчеркнула, что особенно гостя впечатлил самый большой в мире печатный Коран.

Город Болгар охватывает территорию древнего Болгарского городища - столицы средневековой Волжской Булгарии и Золотой Орды. Болгарский историко-архитектурный комплекс в 2014 году стал объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Болгар - город, возникший в IX-X веках, был экономическим, политическим и культурным центром Волжской Булгарии. Туда в 922 году прибыло посольство из Багдада, и местные жители приняли ислам. В 1969 году создали Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.