Российский лидер ценит возможность открыто обсуждать самые острые насущные проблемы, отметил пресс-секретарь главы российского лидера

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"[Президент РФ Владимир] Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом [США Дональдом] Трампом", - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что российский лидер ценит возможность открытого обсуждения самых острых насущных проблем.

Песков добавил, что президенты России и США, сохраняют свою заинтересованность и открытость "к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования".