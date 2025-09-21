Официальный представитель МИД России отметила, что никто из окружения Алексея Навального "не поддержал призывы российских официальных лиц предоставить результаты исследований, чтобы опираться на факты, а не на придуманные лозунги и вброшенные мемы"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия требует от Запада предоставить результаты исследований по делу о якобы отравлении Алексея Навального, а также отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда в 2020 году Навального привезли в Берлин с якобы отравлением "новичком", никто из его окружения не требовал результаты анализов от германской клиники "Шарите". Так сказать, поверили немецким лаборантам на слово", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Как напомнила Захарова, "никто из них не поддержал призывы российских официальных лиц предоставить результаты исследований, чтобы опираться на факты, а не на придуманные лозунги и вброшенные мемы". "Не смущало индуцированных тогда и то, что канцлер [ФРГ] Ангела Меркель пришла в палату к возможному носителю "боевого отравляющего вещества". И это после того, как, по словам натовцев, от аналогичного вещества, примененного в отношении Скрипалей, сдохли утки в пруду в десятках метрах от "происшествия".

"И вот прошло 5 лет. Оказывается, Навального снова отравили, по словам его секты. Только в этот раз вся эта иноагентская шайка дружно затребовала от западных клиник результаты анализов-2024, чтобы "им удобнее было бороться с режимом", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Присоединяемся к отцам и матерям "русской демократии" и вновь требуем от западных лабораторий представить результаты анализов. Только всех: солсберийско-эмсберийских, упомянутого берлинского пациента…, можно и хоть какие-то "анализы" терактов "Северного потока - 1" и "[Северного потока] - 2", наконец, предоставить", - подчеркнула Захарова.