Генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов заявил, что прошедшее мероприятие запомнится надолго

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вторая Всемирная общественная ассамблея состоится в Австрии, заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов.

"Следующая ассамблея пройдет в Австрии, город Вена", - сказал он на торжественной церемонии закрытия Всемирной общественной ассамблеи.

"Мы все очень волновались, как пройдет эта ассамблея, - сказал он, обращаясь к присутствующим. - Мне кажется, мы добились чего хотели и обратили внимание на себя своими мыслями, своими желаниями, своими помыслами. Думаю, это запомнится надолго тем, кто был в эти дни вместе с нами".

Одним из ключевых итогов мероприятия стало вручение премии "За служение человечеству". Награды были удостоены общественный деятель Александра Очирова, экс-премьер министр Иордании Аднан Бадран, экс-генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, композитор Толеген Мухамеджанов, общественный деятель Сабена Йоханнес, председатель совета Ассоциации российских дипломатов Игорь Халевинский, представитель индийского Национального конгресса Далбир Сингх, профессор Бхай Сахиб Мохиндер Сингх Алуваллия.

Кроме того, в рамках церемонии закрытия многонациональные творческие коллективы исполнили песенные и танцевальные номера, отражающие дух и культуру различных стран: от России до Индонезии и Мадагаскара.

Первая Всемирная общественная ассамблея "Новый мир осознанного единства" состоялась 20-21 сентября в Центре международной торговли в Москве. Форум приурочен к Международному дню мира и объединил свыше 4 тыс. участников из более чем 150 стран. Среди почетных гостей - заместитель генсека ШОС Пяо Янфань, замгенсека СНГ Ильхом Нематов, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, зампред Совета Федерации Константин Косачев, представители Святого Престола, мэры иностранных городов и предприниматели из Африки, Азии и Латинской Америки. Организатором выступил Международный союз НПО "Ассамблея народов мира". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.